بالصور.. "محامو طلخا" يربطون المتورطين فى حرق نقابتهم بالحبال

ألقى محامو نقابة طلخا بالدقهلية، القبض على مجموعة من البلطجية داخل النقابة، وذلك بعد إلقائهم زجاجات مولوتوف على المبنى أدت إلى إشتعال النيران فى الأثاثات الداخلية، فضلا عن تحطيم أبواب النقابة وتكسير محتوياتها والتعدى على المحامين والصحفيين الموجودين بداخلها وخارجها، والتى أحدثت حالة من الهرج خارج النقابة وأدت إلى إصابة عدد من المتواجدين .

وأظهرت الصور، التى أرسلها القارئ فتحى بدوى، لـ"صحافة المواطن"، المحامون وهم يوثقون المتورطين فى حرق نقابتهم بالحبال.

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بالصور.. بلطجية يحرقون نقابة "محامين طلخا" بالمولوتوف

نقيب المحامين يتهم مدير أمن الدقهلية بالتواطؤ فى "واقعة طلخا"

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