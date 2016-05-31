رئيس البرلمان العراقى يدعو لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من داعش

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إلى البدء بإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك، مشيدا بسرعة نقل ملف الأمن إلى السلطات المحلية والمتطوعين من أبناء منطقة الكرمة المحررة شمال شرقى الفلوجة.

وطالب الجبوري، خلال لقاء مساء أمس الاثنين، بمكتبه فى بغداد، بوفد من أعضاء مجلس قضاء الكرمة والشرطة المحلية، بالبدء بإعادة النازحين إلى الكرمة فى أسرع وقت ممكن بعد تهيئة الظروف المناسبة، وهنأ الوفد بتحرير قضاء الكرمة من قبضة تنظيم داعش.

وطالب الجبوري، القوى الفاعلة فى العراق، من حكومة مركزية وقوات التحرير المشتركة، بجعل القضاء نموذجا فى الحفاظ على سلامة المدنيين والممتلكات لطمأنة باقى أهالى الفلوجة، الذين أرهبوا من عمليات التحرير الجارية، إضافة إلى بحث سبل إعادة إعمار القضاء وحفظ الأمن فيه من قبل الشرطة المحلية وبالتنسيق مع متطوعى أبناء المناطق.

وكانت عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة انطلقت فجر أمس الاثنين، الماضى بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية و"مكافحة الإرهاب" والتدخل السريع والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولي.

وتمكنت القوات العراقية فى المرحلة الأولى للعملية، من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها وتحرير قضاء الكرمة، وبدأت عملية اقتحامها الفلوجة الاثنين، من قوات "مكافحة الإرهاب" من المحورين الجنوبى والشرقى مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارئ الأنبار.

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