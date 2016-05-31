كيف تتوقعون أن يكون الطفل الأول لبلقيس من زوجها سلطان؟

أثار خبر خطوبة الفنانة بلقيس مشاعر الفرحة والبهجة لدى جمهورها العريض، لأنها المطربة الأقرب إلى قلبه، وأصبح الحديث عنها وعن خطيبها رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن كيف سيكون الطفل الأول لأم، مطربة بدأت الغناء منذ صغرها، وهي ابنة المغني والملحن أحمد فتحي، وتربت في بيت فني وجنسيتها الأصلية يمنية وحاصلة على الجنسية الإماراتية من جهة الأم، فيما العريس هو رجل أعمال.

"سيدتي" جمعت هذه التوقعات من خلال نظريات علماء الوراثة والملامح التي يتمتع بها الخطيبان، وخلصت إلى النتائج التالية والتي ستروي ظمأ الجمهور المتعطش لأخبار نجمته حتى يأتي اليقين أي تتزوج النجمة المحبوبة وتضع مولودها الأول:

• يرى علماء الوراثة أن موهبة الغناء ستورث للأبناء، فقد نشأت بلقيس لأب فنان هو أحمد فتحي المغني والملحن، ولذلك فمن المتوقع أن يتمتع طفلها الأول بصوت جميل مثل الأم وجده لأمه.

• بالنسبة للون العينين إذا كان مولودها الأول ذكراً أن يكون لون عينيه مثل لون عيني أمه.

• إذا كان مولودها الأول أنثى فمن المتوقع أن يكون لون عينيها مثل لون عيني الأب.

• بالنسبة لطول القامة فـ "سلطان" يتمتع بطول القامة بشكل ملحوظ بينما "بلقيس" متوسطة الطول، فمن المتوقع أن يكون طول أطفالهما حسب قانون الوراثة ما بين الطويل والمتوسط القامة وليس بالضرورة أن يكون كل الأطفال طوال القامة مثل الوالدين وإن كانت صفة الطول صفة سائدة فيهما، وذلك لأن صفة الطول في الإنسان عموماً ستتبع ظاهرة f.galton أي الانحدار بالنسبة للصفة السائدة.

• لون البشرة سيكون غالباً غامقاً لأطفال بلقيس لأنها من أصل يمني وزوجها من أصل سعودي وبالتالي سيكون السمار هو اللون الغالب.

• بالنسبة للبيئة فقد عاشت بلقيس في الإمارات طيلة حياتها وبذلك سوف تنعكس البيئة الاماراتية على أطفالها بدرجة كبيرة من حيث القيم المتعارف عليها والمعايير الاجتماعية.

• درجة حب الزوجين للآخر تتحكم في الشبه بين الطفل وأحد الوالدين، وهذا ما تكشف عنه الدراسات في علم الوراثة حيث غالباً ما يكون الأبناء شبه الأم، أو الأب، وهذا ما ستكشف عنه الأيام بالنسبة لدرجة الحب بين بلقيس وسلطان وأيهما يحب الآخر لأنهما أعلنا عقد قرانهما بعد قصة حب سرية.