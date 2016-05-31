والد المطربة بلقيس الفنان أحمد فتحي يخص "سيدتي نت" بتفاصيل ارتباطها

بعد أن أعلنت الفنانة الإماراتية بلقيس أحمد فتحي، عن خطوبتها وعقد قرانها على رجل الأعمال الشاب السعودي سلطان بن عبد اللطيف باهديلة، من خلال تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر" حمدت فيها الله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأنها ستعلن عن موعد الزواج في وقت لاحق.

في المقابل قامت الفنانة أحلام بتهنئتها عبر حسابها في تويتر بالخطوبة، وكذلك الفنانة مريم حسين التي هنأتها، وقامت بنشر صورة لبلقيس وخطيبها سلطان، ووعدتها بتقديم حفل زواجها". "سيدتي نت" حاولت الوصول إلى العريس من خلال 4 أرقام هاتفية، اتضح أن رقمين لا يمكن الاتصال بهما كونهما خارج الخدمة مؤقتاً، ورقماً ثالثاً اتضح أنه انتقل لسيدة، والرابع يتعذر الاتصال به. فكان لزاماً على "سيدتي نت" أن تحصل على كافة المعلومات المؤكدة من مصدر موثوق، فاتصلنا بوالد العروس الفنان أحمد فتحي الموجود في الإمارات العربية لعقد قران ابنته على عريسها سلطان.

ترتيب مسبق

بعد أن باركت له "سيدتي نت" عقد قران ابنته الفنانة بلقيس على الشاب سلطان، طلبنا منه بداية أن يطلعنا على بعض التفاصيل، وكيف كان عقد القران، فقال: "مثل أي عقد قران لأي عروسين. فقد حضرت يوم الجمعة الماضية من القاهرة إلى دبي بناءً على الترتيب المسبق لعقد القران، وحضر العريس ووالده وإخوته وأهله وبعض أقاربه، وتم التقدّم رسمياً وطلب يدها مني، فوافقت وتمّ عقد القران".

شروط خاصة

* هل ثمة شروط في عقد الزواج وإذا طلب العريس اعتزالها الفن؟

- نعم. يوجد شروط، منها الاستمرار في المجال الفني، فقد أصبح عملها، وأن تقيم في جدة في بيتهم الخاص، وتتنقل بين جدة ودبي إلى أن تتأقلم على أجواء جدة، وكذلك تتأقلم أسرة العريس على بلقيس، وأن يكون هو بعيداً عن الإعلام وعملها نهائياً.

رسالة الأب

* نود أن نختم هذه الدردشة برسالة توجهها لبلقيس وأخرى للعريس سلطان. ماذا تقول فيها؟

- الوصايا المعهودة في مثل هذه الحالات. أقول لابنتي بلقيس أنتِ تعلمين كم أحبك، وأتمنى لك الخير والسعادة، وأتمنى لك التوفيق في حياتك الزوجية الجديدة بإذن الله، وأن تراعي زوجك وترعيه وتتقي الله فيه، وأن تحرصي على سعادة زوجك وبيتك وأسرتك وأسرته. وبما أن سلطان أصبح خطيب ابنتي وعقد قرانه عليها، أي أصبح شرعاً زوجها، فهو أصبح ابني، فأطلب منه ما تطلبته من ابنتي، أن يرعاها ويراعيها ويتقي الله فيها، وأن يجعلها محور حياته وسعادته، وأسأل الله أن يتمم زواجهما على خير وأحمل أحفادي ليسعدوا قلبي وحياتي.