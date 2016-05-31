ماذا سيطرأ على جمال بلقيس بعد الزواج؟

فلسطين_ سيدتي نت

تعتمد المطربة المحبوبة بلقيس على خطوات هامة للعناية بجمالها بدءاً ببشرتها وشعرها وقوامها، فهل ستستمر بلقيس بهذا البرنامج بعد الزواج والحمل والانجاب؟

"سيدتي نت" جمعت لقارئاتها المحبات لنجمتهن المحبوبة "بلقيس" برنامج العناية الذي تتبعه بلقيس وناقشت إمكانية اتباعه بعد الزواج والتغيرات التي يجب أن تطرأ عليه:

• تمارس بلقيس رياضة كمال الأجسام وهي كانت تتعاون مع مدرب خاص، ثم قررت الاعتماد على نفسها في ذلك لكي تحافظ على قوامها وتحصل على قوة عضلية، ولكن بعد الزواج هل تستطيع بلقيس أن تمارس رياضة كمال الأجسام؟

عن ذلك يجيب الخبير الرياضي، حسن حماد، بقوله إن رياضة كمال الأجسام للحامل تكون محفوفة بالمخاطر، لأن الحمل يزيد من نسبة الارتخاء في المفاصل والأوتار والأربطة، ما يؤدي إلى حدوث الالتواءات والشد العضلي وبالتالي لكي تقوم الحامل بتمارين كمال الأجسام فهي يجب أن تكون تحت إشراف المدرب والطبيب كما أن الجسم الذي اعتاد على الرياضة قبل الحمل سيكون من السهل عليه ممارستها خلال الحمل؛ ولكن وسط محاذير قليلة بحيث تبدأ كل يوم بفترة قصيرة تصل إلى نصف ساعة في الأسبوع مثلاً فهذا يعتبر صورة كافية.

• تتبع بلقيس نظاماً غذائياً خالياً من الدهون في طعامها، وذلك لكي تحافظ على قوامها، فهل تستطيع أن تحافظ على قوامها أثناء الحمل مثلاً علماً أن أطباء الولادة يؤكدون أن فترة الحمل تكسب الحامل وزناً زائداً يصل إلى كيلو غرام، وكيلو ونصف ابتداء من الشهر الرابع.

• تستخدم بلقيس تقنية حقن البلازما لبشرتها لتبقى مشدودة وخالية من التجاعيد، التي تخلص البشرة أيضاً من الكلف والتصبغات، ولكن يحذر الأطباء من استخدام تقنية حقن البشرة بالبلازما أثناء الحمل تماماَ وعلى ذلك فلن تستطيع بلقيس استخدامها أثناء الحمل مستقبلاً.

• ارتداء القفطان والفساتين الطويلة من الملابس المحببة لبلقيس، ولكن القفطان لن يكون محبباً ومناسباً في فترة الحمل، لأنه لن يمنحها طول القامة الذي تريده إضافة إلى عدم توفير حرية الحركة.

• تهوى بلقيس الجينز في ملابسها، وقد ظهرت به في إحدى حفلاتها في البحرين أمام الجمهور" ما يزيد عن 40 ألف متفرج"، ولكن الأطباء لا يفضلون ارتداء الجينز الضيق بالنسبة للحامل؛ لأنه يعيق الدورة الدموية.