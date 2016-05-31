هل تتدخل أحلام بأولاد بلقيس مستقبلا كما فعلت مع أولاد نوال الكويتية؟

فلسطين_ سيدتي نت

قبل مدة أثارت الفنانة أحلام الجمهور بسبب موقفها من ابنة الفنانة نوال الكويتية، وتساءل القراء هل تحلل أحلام لأولاد زميلاتها ما تحرمه على أطفالها؟

فالمعلوم أن أحلام لا تحب أن تعرض أطفالها للصحافة إلا نادراً بحيث يكون ذلك في صور عائلية، وليست في أماكن العمل والتصوير مثلاً، حيث قامت أحلام بنشر صور ابنة نوال الكويتية "حنين" على صفحتها الخاصة، وأثار الأمر استياء نوال الكويتية وذلك أثناء إذاعة حلقة من برنامج أراب آيدول في موسمه للعام 2013.

فهل تسير أحلام على نفس الخطى مستقبلاً مع أطفال النجمة بلقيس خاصة بعد تذبذب علاقتيهما معاً، ما بين النصائح التي تقدمها أحلام لبلقيس وتقبلها أم لا من قبل الأخيرة، واعتبار أحلام لبلقيس بأنها لا زالت تلميذة في عالم الغناء بالنسبة لها.

" سيدتي نت" تنصح قارئاتها المتابعات بالنسبة لأمر التدخل بأطفال الأخريات بالنصائح التالية، لكي لا يقعن في المشاكل والحرج خاصة مع أطفال زميلاتهن أو المنافسات في العمل بالتالي:

• يفضل أن تبتعدي عن أسلوب النصح والإرشاد لأطفال صديقاتك وقريباتك في وجود أمهم.

• لا تفرضي رأيك على صديقتك بخصوص تربية أطفالها.

• اعتمدي الصمت أمام خطأ يرتكبه طفل صديقتك في حضورها.

• لا تترددي عن إبعاد الخطر عن طفل صديقة أو زميلة في حال عدم وجود أمه.

• من خلال معرفتك بشخصية صديقتك تستطيعين أن تحددي طريقة تعاملك مع أطفالها.

• لا تجرحي وتنتقدي طريقة تربيتها لهم أمامهم، بل انتحي بها جانباً وأبدي ملاحظاتك بصورة لطيفة.