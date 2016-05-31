مستشارة مظهر: الفنانة بلقيس في عقد قرانها غابت عن "مظهر العروس"

الرياض – نهى السداوي

بأنغام السعادة والفرح، التي عمت بين الأوساط الفنية ومحبي الفنانة الشابة بلقيس فتحي، بعد إعلانها عن خبر عقد قرانها على أحد رجال الأعمال في جدة سلطان عبد اللطيف باهديله، تداول جمهور الفنانة بلقيس طلتها في حفل عقد قرانها، الذي ظهرت به متأنقة في فستان ذهبي وحذاء مرصع بالكريستال اللامع، وتسريحة شعر منسدلة

(سيدتي نت) تواصلت مع خبيرة المظهر سناء داوود لـنتعرف على تفاصيل مظهر العروس بلقيس، والتي وصفتها بالمكرر حيث علقت داوود قائلة: "الفنانة بلقيس وقعت في خطأ التكرار ما أفقدها جمال الحصول على طلة العروس البهية".

مضيفة: دائماً ما يقع المشاهير والنجوم في ذلك الخطأ، خاصة في المناسبات الخاصة لهم فيتم تكرار المظهر العادي لهم، وما وقعت به بلقيس هو عدم دراسة اختيار مظهرها بدقة لتتمكن من تجسيد بهجة العروس في مظهرها الذي ظهرت به.

وأشارت سناء إلى أن فستانها لم يظهرها بإطلالة تليق بها كفنانة قائلة "فستانها كان جد بسيط على الرغم من تألقها دائماً بأجمل الفساتين في حفلاتها إلا أنها لم تنتق فستاناً يبرز جمالها كعروس ويميزها في يومها الخاص إلى جانب أن اختيارها للحذاء لم يتوافق بصورة مثالية مع فستانها الذهبي اللامع والمطرز بالنقشات حيث جاء الحذاء كذلك مليئاً بالكريستالات... فلم يكن هناك توافق كامل في تنسيقهما فيما كان يفضل اختيار حذاء بسيط وناعم بنفس درجات لون الفستان.

أما عن الشعر والمكياج فذكرت مستشارة المظهر سناء داوود أن تسريحة شعرها لم يكن بها أي تجديد ولا يوجد به أي إكسسوارات تضفي أمراً مميزاً عليها قائلة "رأيتها كأنها في حفلة عادية ولم أجدها عروساً.. بلقيس تتميز بوجه طفولي ناعم بإمكانه أن يتحمل التسريحات المختلفة المرفوعة لتبرز جمالها فكان بالإمكان أن تلعب بتسريحة الشعر لإظهار ملامحها بتسريحة أجمل ومرفوعة.

كذلك ظهر من المكياج المعتمد لها من قبل اختصاصية التجميل المتعاونة معها أنها وقعت أيضاً في خطأ التكرار، وبحكم التعود عليه فلم تبتكر رسمة عين متجددة أو ألواناً جديدة لتظهر بلقيس كعروس؛ ولكنها اعتمدت المكياج العادي والمكرر، والذي ظهرت به أكثر من مرة في حفلاتها.

لذا كان يحتاج مظهر بلقيس كعروس دراسة جيدة لتتألق في ثوب العرس وبهجة جماله بأبسط الأمور مثل أن تمسك باقة الأزهار البسيطة الخاصة بالعروس، وتضع مكياجاً مغايراً عما تضعه في حفلاتها، علّقت سناء: "بلقيس جميله دائماً؛ لكن في عقد قرانها غابت عن مظهر العروس".