كيف ردّت ايمي ودنيا سمير غانم على اتهامهما باستغلال الفنانتين نيللي وشريهان؟

وسط الاتهامات التي طالت مسلسل "نيللي وشريهان"، الذي يقوم ببطولته كلّ من الشقيقتين دنيا وايمي سمير غانم، والتي اتهمته باستغلال اسمي النجمتين نيللي وشريهان، احتفل صنّاع المسلسل المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل به مساء أمس، في مول "داندي مول"، بحضور أبطاله، على الرغم من عدم انتهاء تصويره الذي يستمر حتى منتصف شهر رمضان.

حضر الحفل أبطال العمل دنيا وايمي سمير غانم ومصطفى خاطر والمنتجون إيهاب طلعت وهشام جمال وإسعاد يونس، كما حضر الصديق المقرّب لدنيا الشاعر الغنائي أمير طعيمة، إلى جان زوج دنيا الإعلامي رامي رضوان.

وقد شهدت سينما رينسانس داندي مول أول عرض خاص لمسلسل درامي، في سابقة هي الأولى في نوعها في تاريخ الدراما المصرية، حين قررت شركتا روزناما وبروموميديا المنتجتان للعمل إقامة عرض خاص، تمّ خلاله عرض الحلقة الأولى من المسلسل وبعض المشاهد والأغاني الخاصة ببعض الحلقات الأخرى.

هذا، ومن المفترض أن تشارك الفنانة دلال عبد العزيز والدة ايمي ودنيا في إحدى حلقات المسلسل كضيفة شرف، كما يشارك المغني الشعبي عبد الباسط حمودة أيضاً في واحدة من الحلقات، ويشارك دنيا في ديو بعنوان "باب الحياة".

ومن ضيوف الشرف أيضاً الفنان حسن الرداد وهيفاء وهبي والمطرب الشعبي حكيم، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن المسلسل كان اسمه في البداية "لغز ميكي"، ثم تغير إلى"نيللي وشريهان"، ويُعدّ أوّل تجربة تلفزيونية لايمي ودنيا معاً كبطلتين، فيما سبق وظهرت ايمي كضيفة شرف في مسلسل "لهفة" لدنيا سمير غانم، وعرض في شهر رمضان الماضي، كما شاركت الاثنتان في تجربة سينمائية مع الفنان أحمد حلمي من خلال فيلم "اكس لارج".