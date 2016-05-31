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بالصور: محمد هنيدي يلقن "جوني ديب" درس "أحمد السقا" ويغضب النساء!

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الإثنين 30-05-2016 21:58

أبدى النجم الكوميدي محمد هنيدي تعاطفاً "ساخراً" مع النجم العالمي جونى ديب، بعدما تقدّمت زوجته الممثلة الصاعدة آمبر هيرد بدعوى طلاق، بعد زواج لم يدم أكثر من 15 شهراً، واقتبس هنيدي حكمة سبق وقدّمها للنجم أحمد السقا، ضمن أحداث فيلمهما "همام في أمستردام". ولكن السخرية اللاذعة أصابت وتراً حساساً عند معجبات هنيدي!
محمد هنيدي وجّه رسالة لجوني ديب قائلاً له: "متأمنش لأي حرمة فى الدنيا دى كولتها غير أمك ولو أبوك طلجها متأمنلهاش يا جوني"، وهى نفس الجملة التي قالها همام في الفيلم للسقا، بعدما غدرت به صديقته الأجنبية. وعلى الرغم من أن الاقتباس لفت انتباه عدد كبير من عشاق هنيدي، فإنه أغضب بعض المتابعات، لدرجة أنّ إحداهن نشرت تعليقاً يعكس الدرس القاسي ليصبح: " متأمنيش لأي رجل فى الدنيا دى كولتها غير أبوك ولو أمك طلقته متأمنلهوش برضه يا جانيت".
كما تضمنت التعليقات صوراً للممثلة الصاعدة، وهي تعاني تعنيفاً واضحاً على الوجه. واختلف المتابعون حول تعدّي عليها جوني ديب بالضرب، أم أنّ السبب هو تربية الكلاب، كما حرصت بعض المتابعات على نشر صور الأيقونة الفرنسية فانيسا بارادي، الصديقة السابقة لديب، التي تحمّلت جنونه ونزواته أكثر من 15 سنة، واعتبرن أنّ طلب أمبر هيرد الطلاق هو ردّ اعتبار للجميلة فانيسا.

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سيدتي