أشعري بالشمس في الصيف وبعده مع Guerlain Terracotta

"تيراكوتا" TERRACOTTA "تيرا ماغنيفيكا" TERRA MAGNIFICA #feelthesun

"تيراكوتا" TERRACOTTAالسلطة في مجال بودرات تعزيز الاسمرار بإصدار محدود

"تيراكوتا" Terracotta هي وليدة الذكريات المرتبطة بالأرض المشبعة بالشمس، وهي تلتقط كافة انعكاسات الشمس من أجل زيادة دفء لون البشرة وجعل النساء أكثر ثقة بالنفس وجمالاً.

تعزيز الاسمرار

شمس مرشوشة باللون الذهبي تقوم أشعتها الكبيرة الحجم بإنارة أرض صلصاليّة وتذكّر ببودرة مصمّمة من أجل تعزيز جمال كافة ألوان البشرة وتجعل تحديد الملامح بسيطاً وفطريّاً. تقوم البودرة المعززة للاسمرار بتحسين أيّ درجة اسمرار بفضل الدرجة اللونية الأكثر مبيعاً من بودرة "تيراكوتا" Terracotta 03. في قلب البودرة، يضيف مستحضر إبراز الملامح لمسة طبيعيّة من الضوء على النواحي المنحنية من الوجه. وتكون النتيجة النهائيّة لون بشرة مسمرّ بشكلٍ مثالي ورغبة دائمة في العطلة.

احتفظي بالشمس في جيبكِ في أيّ مكان وزمان.

يُمكن حمل البودرة المتماسكة الشهيرة من "تيرا ماغنيفيكا" Terra Magnifica حيثما تذهبين، وذلك من خلال دسّها في حقيبة أو محفظة. وتتمتّع خطوطها المستديرة ومعدنها ذات لون دافئ بأسلوب أنيق ومظهر جميل. إنها كبيرة لكن من دون مبالغة، بل تتمتّع بحجم مثالي. وتبرز شمس كبيرة وتوقيع "تيراكوتا" Terracotta على الغطاء المنقوش بالذهب. وبإشارة إلى الزمن الكلاسيكي، تفتح العلبة للكشف عن مرآة فائقة العمليّة... وفور انتهاء البودرة، لا يمكننا سوى التطلّع لإعادة استخدامها من جديد.

اشعري بالشمس هذا الصيف وبعده.

اشعري بمنافع الشمس مراراً وتكراراً ومدّدي تأثير الصيف. تتوفّر في البداية النعومة الساتانية لبودرة ليس لها مثيل: "تيراكوتا كلاسيك" Terracotta Classique. تقوم بتدفئة لون البشرة مع لمسة خفيفة من وشاح برونزي حريري مع حماية مستويات الرطوبة في آنٍ معاً. ثم نجد النتيجة الطبيعيّة الطويلة الأمد، وأخيراً، توقيع عطر "تيراكوتا" Terracotta الجديد. نضارة الفاكهة الحمضيّة المشبّعة بالشمس، والعطر الغنيّ برائحة الشاطئ للأزهار البيضاء والسوسن، واعتدال الخشب والمسك الأبيض...