مكياج عيون DIOR خطوة بخطوة بداية من الكواليس حتى منصة العرض

بيروت- سيدتي نت

الدخول إلى عالم ما وراء كواليس عروض DIOR

يتجدد جمال مكياج Dior في كل موسم بصيحاته التي تطل من خلف الكواليس لتفاجئ الجميع بمدى براعة وإبداع وابتكار المدير الإبداعي لمكياج Dior " Peter Philips".

كواليس المكياج قبل أن يظهر على منصة العرض.

تمت الاستعانة بهذه الخبرة الفريدة في ابتكار Diorshow وهو أحد خطوط مكياج العيون المستوحى من تقنيات خبراء المكياج والذي يُعطي نتائج مكياج الخبراء مع سهولة الاستخدام.

Peter Philips أوضح " Dior جزءً لا يتجزأ من روح ما وراء كواليس Diorshow "يعتبر قائلاً "نتبع نصائح الخبراء في كل خطوة نقوم بها حتى يظهر العرض في أبهى حال ثم نُحول هذه النصائح إلى أدوات ماكياج ذكية وسهلة الاستخدام."

أكثر ابتكاراً، أكثر تطوراً، أكثر "عمقاً":

تأخذنا نجمات Diorshow 2016 إلى ما وراء الكواليس لنكون بالقرب من خبراء التجميل.

وسنجد خلف الكواليس منتجات ذات تركيبات استثنائية وتقنيات لا مثيل لها، فمن الوهلة الأولى لا يمكن اكتشاف النتائج المذهلة لبعض المنتجات إلا بعد الاستخدام مثل برايمر الرموش All-In-Brow 3D أو مجموعة الحواجب Diorshow Maximizer 3D lash primer

وهناك منتجات أخرى مثل ظلال عيون Diorshow Mono الجديد بتركيبته المذهلة ويعطي للعيون

ألوان زاهية لتتناسب مع أزياء Dior.

أناقة عرض الأزياء تطل علينا مباشرة من خلف الكواليس