أولى جلسات محاكمة قاتل أم وطفليها بالغربية.. الأحد

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض، يوم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة المتهم "ضياء" قاتل أم وطفليها داخل منزلهم بكفر خضر مركز طنطا أثناء صلاة الجمعة فى شهر مارس الماضى.

وكانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية قد تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل وطفليها بقرية كفر خضر بمركز طنطا بالغربية، بعد أن تسلل مجهول للمنزل أثناء صلاة الجمعة وقتل الأم وطفليها وفر هاربا.

ونجحت أجهزة الأمن بالمديرية فى القبض على المتهم ويدعى "ضياء.م" بعد تكثيف التحريات، وتبين أنه فى العقد الرابع من العمر ويعمل سائقا لدى زوج المجنى عليها، ويقيم فى عزبة فراج بطنطا، وتسلل إلى منزل القتيلة بغرض السرقة، وعندما فوجئ بالضحايا تعدى عليهم بالضرب بواسطة آلة حادة حتى فارقوا الحياة وفر هاربا إلى الزراعات. وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه وتمت إحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته.

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