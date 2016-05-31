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النقل والمواصلات بقنا تضبط "تاجر خردة" يبيع المهمات الخاصة بالهيئة

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النقل والمواصلات بقنا تضبط "تاجر خردة" يبيع المهمات الخاصة بالهيئة النقل والمواصلات بقنا تضبط "تاجر خردة" يبيع المهمات الخاصة بالهيئة
تمكن ضباط وحدة مباحث النقل والمواصلات بسكك حديد قنا برئاسة العقيد فهد محمود رئيس المباحث، من ضبط تاجر يبيع المهمات المصلحية المسروقة من هيئة السكك الحديديه.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا تفيد قيام طارق ا ف م 20 سنة تاجر خردة بالاتجار في المهمات المصلحيه الخاصة بهيئة السكة الحديد .

عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية برئاسة رئيس وحدة مباحث القسم وبصحبته ضابط وحدة المباحث والقوة المرافقة تنسيقاً ومديرية أمن قنا لتفتيش مخزن المتحرى عنه حيث تم ضبط المتهم وبتفتيش مخزنه عثر على ( عدد 3 بلنجات سكة حديد و 75 كيلو أسلاك نحاسية خاصة بكابلات التليفونات وكابل كهربائي بطول 12 متر ) .

بالعرض على اللواء / محمد يوسف مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر سيادته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم
>تحرر المحضر رقم 5/211 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادي وارسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة نجع حمادي لقيده وعرضه على النيابة .

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مصر 365