اليوم.. محاكمه 47 متهماً بـ "اقتحام قسم التبين"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
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