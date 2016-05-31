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الرقابة الإدارية تضبط مدير أحد المجمعات الاستهلاكية يهرب سلع تموينية

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الرقابة الإدارية تضبط مدير أحد المجمعات الاستهلاكية يهرب سلع تموينية الرقابة الإدارية تضبط مدير أحد المجمعات الاستهلاكية يهرب سلع تموينية
عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامجه "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمدير أحد المجمعات الاستهلاكية يقوم بتهريب مواد وسلع تموينية.

وأشار الكاتب الصحفى ببرنامجه إلى أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على السائق ومدير فرع أحد المجمعات الاستهلاكية بعد بيعهما منتجات فى السوق السوداء.

وفى هذا الإطار شدد "صلاح" على أهمية وسائل الإعلام الاجتماعى ومواقع السوشيال ميديا فى كشف مثل هذه الجرائم.


>- "على هوى مصر" يعرض تقريرا عن شباب منحتهم الدولة أراضٍ لاستصلاحها دون مياه رى
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مصر 365

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