بالفيديو – فرنسا تقهر الكاميرون بالـ90 في مباراة الأهداف الرائعة

نجح منتخب فرنسا في الفوز وديا على الكاميرون بثلاثية مقابل هدفين في مباراة الأهداف الرائعة.

فرنسا تستعد لانطلاق منافسات أمم أوروبا في العاشر من الشهر المقبل. الكاميرون تستعد لمواجهة موريتانيا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وجاءت المباراة بين فرنسا والكاميرون والتي أقيمت على ملعب لا البوجوار الفرنسي، رائعة ومثيرة حتى دقائقها الأخيرة.

بليس ماتودي وضع فرنسا في المقدمة بهدف في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة على الطائر بعد عرضية من كينجسيلي كومان.

قبل أن يتعادل سريعا فانسون أبو بكر بعدها بدقيقتين.

ثم سجل أوليفير جيرو مهاجم أرسنال الهدف الثاني لفرنسا قبل نهاية الشوط الأول بلمسة رائعة على الطائر أيضا.

وفي الدقيقة 88 سجل إيريك ماكسيم موتينج هدف التعادل لمنتخب الكاميرون. ومع انتظار صافرة النهاية أطلق ديميتري باييه نجم ويست هام قذيفة ولا أروع من ركلة حرة مباشرة هزت شباك الكاميرون وكتبت انتصار ودي لفرنسا.

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