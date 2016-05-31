بيرلسكوني: رغبت في التعاقد مع جوارديولا لتدريب ميلان

أكد سيلفيو بيرلسكوني مالك نادي ميلان أنه كان يرغب في التعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني المقبل لمانشستر سيتي من أجل تدريب الروسونيري عندما كان مدربا للفريق الكتالوني.

وتحدث بيرلسكوني لقناة "تيلي لومبارديا" التليفزيونية الإيطالية قائلا:"شاهدت جوارديولا مع برشلونة وأردت التعاقد معه كي يكون مدربا لميلان".

وأردف"ولكنه قام بالذهاب إلى بايرن ميونيخ، وبشكل عام أرى أن ما قدمه جوارديولا مع برشلونة كان أفضل من ذلك مما قدمه مع الفريق الألماني".

وتولى جوارديولا مهمة تدريب الفريق البافاري لثلاث سنوات بعد نهاية حقبته مع برشلونة وذلك قبل انتقاله إلى إنجلترا لتدريب مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل.

في الوقت ذاته انتقد بيرلسكوني تحكم الأموال في كرة القدم ما منع ناديه من إبرام أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة على الرغم من كونه كسر الرقم القياسي لأغلى الصفقات في ثلاث مناسبات من قبل.

وأضاف"أسماء أفضل اللاعبين معروفة للجميع لكن الأموال أصبحت تتحكم في كل شيء والأمر بدا وكأنه احتكار".

وأتم"هؤلاء اللاعبين رائعين لكن الأسعار التي توضع لهم ليست منطقية على الإطلاق".