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ضربة لألمانيا.. هوميلز قد يغيب عن اليورو

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ضربة لألمانيا.. هوميلز قد يغيب عن اليورو ضربة لألمانيا.. هوميلز قد يغيب عن اليورو

باتت مشاركة ماتس هوميلز لاعب بايرن ميونيخ الجديد ومنتخب ألمانيا في يورو 2016 محل شك بسبب الإصابة التي يعاني منها وستجعله يغيب عن المباراة الافتتاحية أمام أوكرانيا.

وتلعب ألمانيا في المجموعة الثالثة بجوار أوكرانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية، ولم يشارك مدافع دورتموند السابق في أي مران مع المانشافت وغاب عن اللقاء الودي أمام سلوفاكيا.

وأكد هوميلز في تصريحاته التي نقلتها "سكاي سبورتس" الإنجليزية أنه لن يستطيع اللحاق بالمباراة الأولى في اليورو لمعاناته من الإصابة.

وأكمل"أنا أعمل على اللحاق بالمباراة الثانية أمام بولندا، وربما لن أستطيع اللحاق بالبطولة كلها".

وكان هوميلز قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في نهائي كأس ألمانيا والذي خسره دورتموند أمام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح.

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