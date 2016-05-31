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سموحة لـ في الجول: مارادونا مرشح لتدريب الفريق ولكن

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سموحة لـ في الجول: مارادونا مرشح لتدريب الفريق ولكن سموحة لـ في الجول: مارادونا مرشح لتدريب الفريق ولكن

أقر فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة بترشح الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا لتدريب الفريق.

أسطورة كرة القدم في العالم تولى تدريب منتخب الأرجنتين ثم نادي الوصل الإماراتي، قبل أن يصبح السفير الرياضي لمدينة دبي.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com يوم الاثنين: "نعم.. عُرض علينا تولي مارادونا لتدريب سموحة من قبل وكليه عبد الله الجريدي وعادل العُميرى".

وأضاف "هناك اتجاه للرفض، فالفريق مستقر حاليا، وينافس على أحد المركزين الثالث أو الرابع من أجل التأهل للكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل".

ويخشى عامر اهتزاز استقرار الفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المصري بالوقت الحالي من الموسم.

وألمح رئيس سموحة إلى فتح هذا الملف عقب انتهاء الموسم.

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