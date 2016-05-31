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' درس خصوصي ' لمنتخب مصر في قوانين كرة القدم الجديدة

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' درس خصوصي ' لمنتخب مصر في قوانين كرة القدم الجديدة ' درس خصوصي ' لمنتخب مصر في قوانين كرة القدم الجديدة

أعطى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام محاضرة فنية لمنتخب حول التعديلات الجديدة بكرة القدم والتي أقرها الاتحاد الدولي وتبدأ في التنفيذ بداية يونيو.

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ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره التنزاني في ختام مبارياته بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 يوم السبت المقبل.

وأوضح الغندور للاعبي منتخب مصر التعديلات الجديدة في محاضرة بفندق إقامة الفريق يوم الثلاثاء ليكونوا على أهبة الاستعداد لتغيير القوانين.

التعديلات سيتم تطبيقها في قانون كرة القدم بداية من أول يونيو المقبل، أي أنه سيتم تطبيقها في مباراة تنزانيا المقبلة.

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