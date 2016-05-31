«آل مكتوم الخيرية» توزع 20 ألف سلة غذائية في محافظات مصر

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تبدأ هيئة آل مكتوم الخيرية الأسبوع الحالي في تنفيذ مشروع قوافل الخير في محافظات مصر لتوزيع 20 ألف سلة غذائية تكفي الواحدة لأسرة متوسطة العدد لمدة شهر كامل، على أن تنطلق المرحلة الأولى في محافظتي سوهاج وأسيوط.

توجيهات

صرح بذلك ميرزا حسين الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مؤكداً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الهيئة، بوصول المساعدات إلى مستحقيها والتركيز على المناطق النائية خاصة في قرى محافظات الصعيد.

وأثنى العديد من المشاركين في الحملة على جهود الهيئة التي ركزت على وصول المساعدات إلى مناطق لم يصلها أحد من قبل. وتعتبر هذه الحملة التي تقوم بها الهيئة سنوياً بدءاً من العام الماضي داعمة للعديد من الأسر التي سيتم استهدافها لاحقاً بتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتغطية حاجاتهم والاعتماد على النفس.