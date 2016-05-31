محمد بن حمد الشرقي: التعليم ركيزة البناء والتطوير

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الثانوية في أكاديمية الفجيرة الخاصة، وأكد سموه أن التعليم هو الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أهمية الاستثمار في الأجيال، لتكون قادرة على خدمة وطنها وملبية احتياجاته من خلال تزويدها بكل المصادر التعليمية اللازمة.

وأشاد سموه بمسيرة دولة الإمارات وقيادتها ومجتمعها في تحقيق خطوات متسارعة من التقدم والازدهار في المجال التعليمي حتى أصبحت مضرب مثل وتجربة يحتذى بها.

وهنأ سموه خريجي الدفعة الجديدة، متمنياً لهم الانتقال إلى خطوة متقدمة من دراستهم الجامعية الأكاديمية والتزود بالمعرفة اللازمة لأخذ دورهم الفاعل في المجتمع.

وفي ختام الحفل، قام سمو ولي عهد الفجيرة بتكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.

حضر الحفل العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مسؤولي إمارة الفجيرة وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة.