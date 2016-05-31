حاكم عجمان: القيادة تولي قطاع الثروة السمكية اهتماماً كبيراً

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بدور وزارة التغير المناخي والبيئة في تعزيز المخزون السمكي. وأكد سموه أن القيادة الرشيدة للدولة تولي قطاع الثروة السمكية اهتماماً كبيراً، وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يسخر الإمكانات المادية والمعنوية كافة من أجل راحة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والذي أطلعهم على آخر المستجدات والخطط والبرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة على مستوى الدولة عامة وعجمان خاصة.

واستمع سموه من الشيخ راشد ومعالي الوزير على مشروع السيارات الهجينة الصديقة للبيئة.

بعد ذلك دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي السيارات الهجينة صديقة البيئة، حيث اطلع سموه من الشيخ راشد النعيمي ومعالي الزيودي على أهمية المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارات.

حضر اللقاء الشيخ محمد علي النعيمي رئيس محاكم عجمان، وسالم بن أحمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون التعليمية والخيرية، وعبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان.