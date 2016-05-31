محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا مع تشاد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في أبوظبي الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الصديقة الذي يقوم حالياً بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس التشادي والوفد المرافق له متمنياً سموه لهذه الزيارة كل التوفيق والنجاح.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزير علاقاتها مع تشاد وتوثيقها في مختلف المجالات وتكثيف الحوار معها للوصول بالعلاقات إلى مستويات رفيعة من التعاون والعمل المشترك.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لجمهورية تشاد مزيداً من النمو والتطور والاستقرار والتنمية.

مصالح متبادلة

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين الإمارات وجمهورية تشاد الصديقة وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وبشكل خاص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة.

وناقش الطرفان كافة الجوانب والفرص التي من شأنها أن تحقق المصالح المتبادلة للبلدين وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في كل من البلدين، وإمكانية إقامة الشراكات الاقتصادية والبرامج التنموية والمشاريع الحيوية بين الجانبين.

نمو وتطور

ومن جانبه أعرب الرئيس التشادي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والنمو في تحقيق المصالح الثنائية، مؤكداً حرص بلاده على الاطلاع على التجربة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمكانيات الاستفادة منها، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء الوفد المرافق للرئيس التشادي.

.. وسموه يلتقي نائب رئيس وزراء كوريا الجنوبية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، يويل هو، نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالوزير الكوري، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط استراتيجية قوية وصداقة متميزة.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، في ضوء حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات وتقوية أواصر الصداقة بينهما، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.