حاكم الفجيرة يشيد باهتمام القيادة بالابتكار والمبدعين

أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، باهتمام القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالابتكار والمبدعين، وإيلاء شريحة الشباب أهمية كبيرة بتوفير كل الإمكانات لهم لرفع مستوى التعليم والتشجيع على الابتكار والإبداع في مناحي الحياة كافة.

وقال سموه خلال استقباله في قصر الرميلة أمس بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، رئيس وأعضاء جائزة الإمارات للابتكار والإبداع برئاسة المستشار عبدالرحمن موسى حمدان مؤسس ورئيس الجائزة: «دولة الإمارات أصبحت اليوم ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار في الممارسات الحكومية».

تذليل المعوقات

وأكد ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات والتوجه إلى تشجيع ونشر فكرة الابتكار والإبداع بين الجيل الجديد من الناشئة والشباب والفتيات والعمل على تذليل كل المعوقات والصعاب التي قد تواجه بعض الأفكار والمقترحات والمساعدة على تنفيذها.

ووقع صاحب السمو حاكم الفجيرة على النظام الأساسي لجائزة الإمارات للابتكار والإبداع التي تسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين من الشباب والناشئة كما تحتوي على الهيكل التنظيمي للجائزة.

حضر اللقاء محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة والدكتور حسن النشاش عضو لجنة التحكيم في جائزة الإمارات للابتكار والإبداع.