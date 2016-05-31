سلطان القاسمي: السياحة البيئية تمثل قيمة نوعية في الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن السياحة البيئية في إمارة الشارقة تمثل قيمة نوعية من حيث الفائدة والمتعة للزائرين من مقيمين وزائرين، وذلك من خلال المحميات الطبيعية ومختلف الأماكن السياحية من حدائق ومتنزهات.

جاء ذلك في كلمة سموه صباح أمس خلال زيارته التفقدية للمشاريع الحيوية في مدينة الذيد، وأوضح سموه أن السائح يريد أن يأتي لما يُستحق ويقدم الفائدة من الأماكن السياحية وهذا ما تركز عليه المشروعات السياحية في الإمارة سواء البيئية أو العلمية أو الترفيهية.

منتزه البردي

وحول أهم المشروعات السياحية في مدينة الذيد لفت سموه إلى أن مدينة الذيد تحتوي على منتزه البردي الذي يجري العمل عليه ليكون وجهة سياحية بيئية مميزة بما سيحتويه من الكثير من أنواع الحيوانات والمرافق بالتعاون مع مؤسسات ومراكز مختصة. وأوضح سموه أن مشروع منتزه البردي كبير من نوعه وفي محتواه، مشيراً إلى أنه سيفتتح بإذن الله بعد عام ونصف لجميع الزوار والسياح، كما يتم العمل على عدد من المشاريع العلمية والسياحية الأخرى كذلك.

وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة أن انطلاق بث قناة الوسطى من الذيد سيكون في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك القادم لتكون وسيلة لنشر تراث المنطقة وتاريخها العريق ببرامج متنوعة ومنها نقل سباقات الهجن التي تقام في مدينة الذيد.

تطوير

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتغيير مسمى ميدان سيح المهب في مدينة الذيد إلى اسم ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن علي بن هويدن الكتبي تخليداً لذكرى الشهيد الذي استشهد خلال أدائه الواجب ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في اليمن، كما وجه سموه بتطوير المسجد المقابل للميدان إلى جامع ويسمى باسم الشهيد سلطان بن هويدن.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مشروع تطوير الصرف الصحي لمدينة الذيد بتكلفة 180 مليون درهم، ووجه سموه بتوسعة جامعة الشارقة فرع الذيد وإضافة ناد للطلاب وآخر للطالبات ليخدم الطلبة في فرع الذيد بما يسهم في توفير بيئة محفزة للطلاب والطالبات، كما وجه سموه بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية في حرم الجامعة بفرع الذيد.

وخلال تفقد سموه لمنتزه البردي اطلع سموه على سير إنجاز المرحلة الأولى للمنتزه واستمع سموه إلى شرح من القائمين على المشروع حول سير العمل في مختلف الأعمال لمرافق المنتزه. واعتمد سموه المرحلة الثانية لمشروع منتزه البردي، وتبلغ مساحة المنتزه 14 كم كما وسيضم أكبر حديقة سفاري في العالم خارج أفريقيا حيث ستضم ما يقارب 50 ألف حيوان.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الزيارة كل من محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

مرسوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة.

ونص المرسوم رقم 34 لسنة 2016 على أن يشكل مجلس ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة من الأعضاء: محمد راشد محمد بن جرش، وعبدالله جبر بن عبدالله السري المهيري، ومحمد علي بن محمد بن هده، ومطر غانم سعيد السويدي، وعلي حمد بن سيفان، وخلفان سعيد خلفان المري، وسعيد هلال سعيد السويدي.

وينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون بالاتفاق أو بالانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. ‏‫‬