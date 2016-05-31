تعرف على ماقالته بطلة كليب"سيب إيدى" عن سر تواجدها فى الفندق الشهير

انتهى معتز عاطف، وكيل أول نيابة قصر النيل، من التحقيق مع بطلة كليب "سيب إيدى" رضا الفولى والممثلة المغمورة والطالبة الجامعية، فى اتهامهن بممارسة الدعارة داخل فندق شهير بالزمالك.

وقالت رضا الفولى، أمام بهحت حلاوة وكيل أول نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة - أنها تواجدت بالفندق - محل الضبط - فى انتظار محاميها عبده محمد للاتفاق على اتخاذ إجراءات بالنيابة لاسترداد متعلقات خاصة ضمن أحراز فى قضية قديمة كانت متهمة فيها وهى عبارة عن موبايلات و300 دولار.

وأوضحت بطلة كليب"سيب إيدى" أنها فى غضون ذلك فوجئت بضابط فى الفندق يقول لها "مش انتى بتاعت الكليب سيب إيدى" وألقى القبض عليها ونفت صلتها بالمتهمتين الأخريين.

بدورهما، قالت الممثلة المغمورة والطالبة إنهما تواجدتا بالفندق باعتبارهما مدعوتين لحضور حفل عيد ميلاد صديقتهما.

ضبط بطلة "سيب أيدى" وممثلة بتهمة الدعارة للمرة الثانية

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