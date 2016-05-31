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ننشر أسماء العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

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ننشر أسماء العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ننشر أسماء العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية
اعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، نتيجة العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية بالإسماعيلية فى حضور المهندس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وسوف يتم اعتماد النتيجة للشهادة الإعدادية بشكل نهائى اليوم الثلاثاء.

وحصل على المركز الأول الطالب محمد حسن السيد على، من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية، بمجموع 299 درجة، والمركز الأول مكرر للطالبة نرمين على محمود عثمان، من مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، بمجموع 299 درجة.

وحصل الباقون على درجة 298.5 من الثالث وحتى الثانى عشر، وهم بالترتيب جهاد رضا محمد عبد الله، من مدرسة القصاصين الإعدادية، وخلود خالد عبد العزيز، من مدرسة المجمع التعليمى للغات، وإنجى محمد زغلول باهى، من مدرسة المجمع التعليمى للغات، وأحمد عبد الحميد كمال مصطفى، من مدرسة الخلفاء الراشدون، ومازن على محمود عثمان، من مدرسة أحمد زويل، وإسراء هشام سلمان، من مدرسة المنار الخاصة، وعمر أيمن محمود الحضرى، من المجمع التعليمى، وروان محمد عبد الجواد عبد الكريم، من مدرسة 25 يناير بأبو صوير، وعبد الله عماد عبد الله مصطفى، من مدرسة المجمع التعليمى، ورانيا رضا محمد البغدادى من مدرسة القصاصين الجديدة.

الاوائل (1)

الاوائل (2)


>- ننشر أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية
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