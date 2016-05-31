ريهام سعيد تعرض فيديو لـ"فتاة المول" تظهر فيه بصحبة الشاب صاحب واقعة التحرش

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير"، سمية عبيد والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، بعرض مقطع فيديو تظهر بصحبة الشاب الذى تحرش بها داخل المول، وهما يسيران فى أحد الشوارع.

فيما أكدت الفتاة أنها كانت تسير فى أحد الشوارع منذ شهرين، وفوجئت بالشاب بصحبة والدته التى استوقفتها وتحدثت معها بعض الوقت، موضحة أنهما يسكنان فى منطقة واحدة، وبالتالى من الطبيعى أن يتقابلا فى أى وقت.



>ريهام سعيد تعرض مقطع لـ"فتاة المول" تظهر فيه... by youm7

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