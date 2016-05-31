أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ريهام سعيد تعرض فيديو لـ"فتاة المول" تظهر فيه بصحبة الشاب صاحب واقعة التحرش

Google+ Print
ريهام سعيد تعرض فيديو لـ"فتاة المول" تظهر فيه بصحبة الشاب صاحب واقعة التحرش ريهام سعيد تعرض فيديو لـ"فتاة المول" تظهر فيه بصحبة الشاب صاحب واقعة التحرش
فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير"، سمية عبيد والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، بعرض مقطع تظهر بصحبة الشاب الذى تحرش بها داخل المول، وهما يسيران فى أحد الشوارع.

فيما أكدت الفتاة أنها كانت تسير فى أحد الشوارع منذ شهرين، وفوجئت بالشاب بصحبة والدته التى استوقفتها وتحدثت معها بعض الوقت، موضحة أنهما يسكنان فى منطقة واحدة، وبالتالى من الطبيعى أن يتقابلا فى أى وقت.


>ريهام سعيد تعرض مقطع لـ"فتاة المول" تظهر فيه... by youm7

- بالفيديو..تعرف على أسباب انسحاب "فتاة المول" أثناء التسجيل مع ريهام سعيد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا

فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟

فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم

فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم