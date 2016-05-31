نقيب المحامين يتهم مدير أمن الدقهلية بالتواطؤ فى "واقعة طلخا"

تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ببلاغ للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ضد مدير أمن الدقهلية، يتهمه بالتقاعس عن الانتقال وضبط عمليات التخريب، التى تجرى لنادى المحامين بطلخا، وتقاعس الأمن هناك عن التدخل عن عمليات تخريب شاملة يشاهدها الجميع دون أن يحرك ساكنا.

واتهم عاشور مدير الأمن، بالتواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح فى عدم القيام بمسئولياته لحماية الامن لصالح اشخاص بعينهم.

كان مجلس نقابة المحامين بطلخا قد استطاع تنفيذ قرار فسخ التعاقد مع المتعهد لنادى طلخا والاعتصام بالنادى حتى تم تنفيذ قرار الفسح.

وأوضح البيان، أن المحامين فوجئوا بالمتعهد ومعه العشرات من البلطجية يدمرون نادى المحامين على من فيه، وأن الأمن تواطئ مع المتعهد وامتنع عن التدخل بحجة أن المتنازعين محامين رغم بلاغات المحامين المتوالية.

وأشار البيان إلى أن النقيب سامح عاشور أبلغ وزير الداخلية بتفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن النادى يتم تدميره حاليا علي مسمع ومرأى من الجميع والمجلس بداخله وأن الأمن يدعي كذبا أنه خلاف داخلي بين محامين علي غير الحقيقة .

كما أبلغ النقيب، النائب العام بالواقعة، والذى أمر المحامى العام بالتحقيق الفورى وانتقال النيابة إلى موقع النادى.

وكلف سامح عاشور، نقيب المنصورة محمد الغمرى بالخروج من النادى والتوجه إلى حكمدار المديرية هناك الذى سيصل إلى موقع النادى بصحبة قوة طبقا لتعليمات الوزير الفورية إليهم.

كما أطلع النقيب العام، نقيب المنصورة على انتقال النيابة العامة إلى موقع الحدث مباشرة، وقال سامح عاشور إن هذه الأحداث والجرائم لن تمر مرور الكرام وأن أموال المحامين ستكون نارا تشتعل فى كل من امتدت يده إليها ولن يفلت المجرمون مهما تواطئ معهم المتواطئون، بحسب البيان.

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