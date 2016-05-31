رئيس مجلس الأمة الكويتى يصل القاهرة على رأس وفد برلمانى

وصل مطار القاهرة الدولى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى قادما على رأس وفد برلمانى بطائرة خاصة من الكويت فى زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام يشارك خلالها فى عدة فعاليات برلمانية.

ويشارك رئيس مجلس الأمة الكويتى فى فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب، والذى يعقد حول قضايا الطفولة، تلبية لدعوة موجهة من البرلمان العربى وجامعة الدول العربية.

ويترأس الغانم، الاجتماع الذى سيعقد مع رؤساء البرلمانات العربية الأعضاء فى اللجنة الخاصة المعنية بقضية فلسطين والمنبثقة من الاتحاد البرلمانى العربى لدعم صمود الشعب الفلسطينى والذي سيعقد فى مقر جامعة الدول العربية خلال الساعات القادمة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الأمة الكويتى النائب فيصل الشايع، وكيل الشعبة البرلمانية، والنائب حمود الحمدان، أمين صندوق الشعبة البرلمانية، والنائب كامل العوضى، رئيس لجنة الشئون الخارجية البرلمانية.