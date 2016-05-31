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"على هوى مصر" يعرض تقريرا عن شباب منحتهم الدولة أراضٍ لاستصلاحها دون مياه رى

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"على هوى مصر" يعرض تقريرا عن شباب منحتهم الدولة أراضٍ لاستصلاحها دون مياه رى "على هوى مصر" يعرض تقريرا عن شباب منحتهم الدولة أراضٍ لاستصلاحها دون مياه رى
عرض برنامج "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة و تحرير اليوم السابع، عبر فضائية "النهار"، تقريراً عن شباب مزارعين منحتهم الدولة أراضى لاستصلاحها، فيما راسلتهم وزارة الرى رسميا بعدم وجود مياه للرى.

وأوضح الشباب ، أنهم دفعوا 25 % من قيمة الأراضى، ولكن وزارة الرى أبلغتهم بعدم وجود مياه للزراعة، قائلين" الوزير يرفض مقابلتنا أو حل مشكلتنا".

وأضافوا :" دفعنا القسط الثانى بعد المزاد بـ 6 أشهر، ودفعنا 25% من قيمة الأرض، ولكنها غير صالحة للزراعة بسبب عدم وجود مياه، واكتشفنا أن لم تجر دراسات..ولا يوجد أراضى بديلة".


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مصر 365

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