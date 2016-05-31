"على هوى مصر" يعرض تقريرا عن شباب منحتهم الدولة أراضٍ لاستصلاحها دون مياه رى

عرض برنامج "على هوى مصر " الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة و تحرير اليوم السابع، عبر فضائية "النهار"، تقريراً عن شباب مزارعين منحتهم الدولة أراضى لاستصلاحها، فيما راسلتهم وزارة الرى رسميا بعدم وجود مياه للرى.

وأوضح الشباب ، أنهم دفعوا 25 % من قيمة الأراضى، ولكن وزارة الرى أبلغتهم بعدم وجود مياه للزراعة، قائلين" الوزير يرفض مقابلتنا أو حل مشكلتنا".

وأضافوا :" دفعنا القسط الثانى بعد المزاد بـ 6 أشهر، ودفعنا 25% من قيمة الأرض، ولكنها غير صالحة للزراعة بسبب عدم وجود مياه، واكتشفنا أن الحكومة لم تجر دراسات..ولا يوجد أراضى بديلة".

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