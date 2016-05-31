نصائح طبية.. تناول الدواء دون ماء يسبب الالتهابات.. والموز فاكهة السعادة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك خطوات صحية بسيطة يجب التعرف عليها واتباعها، لضمان البقاء بصحة جيدة وتتضمن الآتى:

1- بعد ابتلاع الدواء يجب شرب الماء الفاتر، وفى حالة إذا كنت لا تشرب الماء لأخذ الدواء فقد تواجهك بعض المضاعفات مثل الإصابة بالالتهابات فى المعدة.

>2- لا يجب تناول وجبة غذائية ثقيلة بعد الساعة 5 مساء، وإذا كان لديك عادة تناول من 3 إلى 4 وجبات خلال النهار فيجب التخطيط لتناول عشاء خفيف.

3- من الضرورى الإكثار من شرب الماء خلال النهار، والإقلال من شرب الماء ليلا، لأنه إذا كنت تشرب كثيرا قبل النوم قد تضطر إلى الاستيقاظ للتبول، وهذا يؤثر على نمط النوم.

4- إذا كنت ترغب فى الحصول على نوم جيد فيجب النوم قبل الساعة 10 مساء، والتأكد من النوم والاستيقاظ مبكرا.

5- لا يجب النوم مباشرة بعد تناول وجبات ثقيلة، لأنه يسبب ارتداد الحمض، ويمكن أن تؤدى إلى حرقة أو مشاكل فى الجهاز الهضمى.

6- من الضرورى الحصول على ما يكفى من أشعة الشمس للحصول على حياة صحية.

7- للحصول على حالة مزاجية أفضل فمن الضرورى أكل الموز، لأنه يحتوى على مادة السيروتونين، كما أن تناول الفلفل الحار يمنع الاكتئاب.

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