برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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اموال كثيرة ستدق على أبوابك، لذلك لا مانع من الدخول فى بعض المشاريع التى طالما أجلتها خوفاً من الخسارة.بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.