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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

على الصعيد المهني:
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اموال كثيرة ستدق على أبوابك، لذلك لا مانع من الدخول فى بعض المشاريع التى طالما أجلتها خوفاً من الخسارة.

على الصعيد العاطفي:
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بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.

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مصر 365

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