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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

على الصعيد المهني:
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اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك ، قد تكون على فى المقدمة فى أى اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية ، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك ، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك ان تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة .

على الصعيد العاطفي:
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قد تجد بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك و توجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل ، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات على العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك، اعط شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك ، و هذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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عليك الاهتمام بصحتك بقدر كبير وتأخذ قسط كافى من الراحة لكى تستعيد حيويتك و صفاء ذهنك، لا تتعامل باندفاع وعصبية حتى تصبح فى حالة نفسية جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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يتوقع علماء الابراج والفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ على حياتك بشكل عام، وعليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك.

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مصر 365

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