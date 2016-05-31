برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك ، قد تكون على فى المقدمة فى أى اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية ، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك ، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك ان تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة .قد تجد بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك و توجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل ، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات على العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك، اعط شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك ، و هذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما.عليك الاهتمام بصحتك بقدر كبير وتأخذ قسط كافى من الراحة لكى تستعيد حيويتك و صفاء ذهنك، لا تتعامل باندفاع وعصبية حتى تصبح فى حالة نفسية جيدة.يتوقع علماء الابراج والفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ على حياتك بشكل عام، وعليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك.