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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
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سوف تتلقى عروض للعمل مع شركات اجنبية وتسعى لتحقيق حلمك والعمل بالخارج ، ولكن قد تواجه مشاكل فى الوثائق والاوراق المتطلبة فى السفر ، ولكن هذه القضايا سوف تحصل على حل فى أى وقت ، وستحقق أرباح مادية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:
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هناك فرصة للحصول على بعض المتع الحقيقية مع أحد الأشخاص المضحكين المقربين إلى قلبك، و يجب عليك اختيار مثل هذا الشخص أن يكون توأم روحك كن واقعيا و معقولا، إذا كنت غير راض عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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من الضرورى ان تناول بعض التمارين الرياضية المكثفة مثل رفع الأوزان وذلك لحاجتك البدنية لمثل هذه التمرينات، وهذه العملية تساعدك أيضا فى رؤية عقلك والمشاعر بشكل واضح و يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة أو مهنة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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انت صاحب عقل منطقى ولسان مهذب ولكنك ستعانى اليوم من عدم قدرة على التحمل عكس طبيعتك، وستواجه تجربة جديدة ستعلمك كثرا من الدروس التى ستشبع ذاتك، وتساعدك فى وقت لاحق بسهولة على تحقيق قدر كبير من الثقة والنجاح فى كل المجالات سواء المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية.

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مصر 365

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