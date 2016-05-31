برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين، وعليك أن تصبر وستتلقى مكافأة فى العمل بسبب اجتهادك، وتترشح لترقية كبيرة أو تولى مسئولية مشروع جديدتريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن ستفترق عن حبيبك بسبب اختلاف وجهة نظرهما على قضية وتحتد بينكما المناقشة وستفتعل مشكلة بينكما.ستتعرض لبعض المشاكل فى التنفس، فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية واستشر طبيبك الخاص إذا ما اشتد عليك المرض، وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.يوم جميل على مستوى العمل وسيئ على مستوى الصحة، تجنب الحسد والغرور حتى تمر من هذه المرحلة بسلام، وستكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.