برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين، وعليك أن تصبر وستتلقى مكافأة فى العمل بسبب اجتهادك، وتترشح لترقية كبيرة أو تولى مسئولية مشروع جديد
على الصعيد العاطفي:
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تريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن ستفترق عن حبيبك بسبب اختلاف وجهة نظرهما على قضية وتحتد بينكما المناقشة وستفتعل مشكلة بينكما.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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ستتعرض لبعض المشاكل فى التنفس، فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية واستشر طبيبك الخاص إذا ما اشتد عليك المرض، وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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يوم جميل على مستوى العمل وسيئ على مستوى الصحة، تجنب الحسد والغرور حتى تمر من هذه المرحلة بسلام، وستكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.
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شبكةعيونالإخبارية
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