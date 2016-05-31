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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 31/5 /2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 31/5 /2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 31/5 /2016

على الصعيد المهني:
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اموالك تظهر نموا مطردا ومن المرجح أن يتواصل تحسن الوضع اليوم، لكن قد تشعر بأن ظروف خارجة عن إرادتك تؤثر على إنتاجيتك وقدرتك على العمل. لكن المخاوف الخاصة بك لا اساس لها. حتى رؤسائك يفهمون ويتعاطفون مع حالتك وأنت من المحتمل أن تحصل على الكثير من الدعم فى العمل.

على الصعيد العاطفي:
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تستطيع أن تقرر لإظهار الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لفتة رومانسية قد كنت تخطط لحفلة مفاجئة لتكريم إنجازات شريك حياتك. ولكن عقبات صغيرة قد تتطور وتقف أمام الخطط الخاصة بك، ولكن هذا سيترك شريك حياتك فى شك فى التزامك معه.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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وهناك احتمالات كبيرة بأنك سوف تتأثر نوعا بأحد أنواع الحمى. وربما هو حمى فيروسية، ولكن سيكون من الحكمة الحصول على عناية طبية فورية. واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تجنبه.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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من المتوقع أن تكون فى مزاج هادئ اليوم بشكل خاص، لا مشكلة يمكنها زعزعة هدوئك وازالة الابتسامة من على وجهك وهذا يجعلك قادرا على ان تلعب بنجاح دور الوسيط فى أى نزاع اليوم.

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مصر 365

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