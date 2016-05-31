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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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أنت من الشخصيات التى تخجل من طلب حقوقها المهنية وما يترتب عليها من حقوق مادية ومعنوية، حاول أن تثبت أنك جدير بالمهام الجديدة التى كلفت بها فأعمل باجتهاد و تركيز لينل مجهودك تقدير من حولك فأجعل خطواتك سريعة وثابتة فى الصعيد المهنى.

على الصعيد العاطفي:
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كلماتك وحدها القادرة على إنقاذ موقفك، تتحدث عن مشاعرك لكنك لا تملك القدرة و الجرأة للتعبير عنها، ثم تندهش من ركود العلاقة وعدم وجود خطوات جديدة فيها، حاول أن تكسر عجز لسانك فالشريك يهتم بكل تفاصيل حياتك فعليك الحفاظ على العلاقة فى اطار هادئ بعيد عن العصبية و التوتر فالعلاقة تسير بشكل مستقر وممتاز.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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حالتك الصحية غير مستقرة فأنت مصاب بوعكة صحية خفيفة قد تعيقك عن تنفيذ عدد من المشروعات التى أعددت لها من فترة كبيرة، وتذهب إلى أماكن تستجم فيه وتتغير حالتك النفسية والصحية إلى الأفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
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اسعى أن تستجيب لآراء من حولك و تأخذ بنصيحتهم فمن الممكن ان تضيف لك الكثير ، و عليك التواجد فى أمانك مريحة للأعصاب يساعده كثيراً على التخلص من الضغط العصبى.

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مصر 365

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