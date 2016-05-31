برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:لمواليد برج الميزان ان تعيش فى هدوء تام بالصعيد المهنى ، فلا تتردد أن تصبح أكثر تكيفا مع الأجواء المحيطة و مع زملائك ، فأنت تمتلك شخصية جذابة و قادر على التعاون مع الكثيرين .
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على الصعيد العاطفي:حياتك العاطفية تسير بخطى مستقرة ، أن تعمل بشكل دائم على احتواء شريكك و لا تأخذوا خطوات للوراء فالعلاقة تحتاج المزيد من الدعم .
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برج الميزان على الصعيد الصحي:لمواليد برج الميزان يتمتعون بصحة جيدة إلا أنهم يهملوا دائما العادات الصحية و الغذائية السليمة ، فعليكم بإتباعها و الاهتمام بتطبيقها .
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك فى حاجة للتجديد ربما تسافر لمكان هادئ ، أو الخروج مع عدد من اصدقائك المقربين لكسر حالة الروتين التى تعيشها.
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شبكةعيونالإخبارية
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