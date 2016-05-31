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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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لمواليد برج الميزان ان تعيش فى هدوء تام بالصعيد المهنى ، فلا تتردد أن تصبح أكثر تكيفا مع الأجواء المحيطة و مع زملائك ، فأنت تمتلك شخصية جذابة و قادر على التعاون مع الكثيرين .

على الصعيد العاطفي:
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حياتك العاطفية تسير بخطى مستقرة ، أن تعمل بشكل دائم على احتواء شريكك و لا تأخذوا خطوات للوراء فالعلاقة تحتاج المزيد من الدعم .

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الميزان يتمتعون بصحة جيدة إلا أنهم يهملوا دائما العادات الصحية و الغذائية السليمة ، فعليكم بإتباعها و الاهتمام بتطبيقها .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك فى حاجة للتجديد ربما تسافر لمكان هادئ ، أو الخروج مع عدد من اصدقائك المقربين لكسر حالة الروتين التى تعيشها.

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مصر 365

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