برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> حياتك المهنية قد تتعرض لعدد من الاضطرابات الفترة المقبلة ، فعليك أن تكون صبورا و تمتلك حكمة فى التعامل مع من حولك . على الصعيد العاطفي:

> حياة مواليد برج الحمل العاطفية جيدة لحد كبير ، فعلاقتك و تمسكك الشديد بشريكك يجعل العلاقة فى استقرار و تعمها الرومانسية ، فأنت تتقن فن التعامل مع الحبيب. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج للكثير من الاهتمام والاعتناء ، فعليك ان تخضع لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن ستتخطى مرحلة صعبة للغاية تتعرض لها منذ فترة حيث كان القلق و اليأس يلازماك ، إلا أن الايام المقبلة ستكون فى افضل حال .

شبكةعيونالإخبارية

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