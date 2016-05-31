أخبار عاجلة

8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
>

حياتك المهنية قد تتعرض لعدد من الاضطرابات الفترة المقبلة ، فعليك أن تكون صبورا و تمتلك حكمة فى التعامل مع من حولك .

على الصعيد العاطفي:
>

حياة مواليد برج الحمل العاطفية جيدة لحد كبير ، فعلاقتك و تمسكك الشديد بشريكك يجعل العلاقة فى استقرار و تعمها الرومانسية ، فأنت تتقن فن التعامل مع الحبيب.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>

الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج للكثير من الاهتمام والاعتناء ، فعليك ان تخضع لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
>

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن ستتخطى مرحلة صعبة للغاية تتعرض لها منذ فترة حيث كان القلق و اليأس يلازماك ، إلا أن الايام المقبلة ستكون فى افضل حال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى