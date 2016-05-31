برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:حياتك المهنية قد تتعرض لعدد من الاضطرابات الفترة المقبلة ، فعليك أن تكون صبورا و تمتلك حكمة فى التعامل مع من حولك .
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على الصعيد العاطفي:حياة مواليد برج الحمل العاطفية جيدة لحد كبير ، فعلاقتك و تمسكك الشديد بشريكك يجعل العلاقة فى استقرار و تعمها الرومانسية ، فأنت تتقن فن التعامل مع الحبيب.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج للكثير من الاهتمام والاعتناء ، فعليك ان تخضع لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن ستتخطى مرحلة صعبة للغاية تتعرض لها منذ فترة حيث كان القلق و اليأس يلازماك ، إلا أن الايام المقبلة ستكون فى افضل حال .
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شبكةعيونالإخبارية
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