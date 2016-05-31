حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31 مايو 2016

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

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برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 31/5 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 31/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 31/5/2016

>حياتك المهنية قد تتعرض لعدد من الاضطرابات الفترة المقبلة ، فعليك أن تكون صبورا و تمتلك حكمة فى التعامل مع من حولك .حياة مواليد برج الحمل العاطفية جيدة لحد كبير ، فعلاقتك و تمسكك الشديد بشريكك يجعل العلاقة فى استقرار و تعمها الرومانسية ، فأنت تتقن فن التعامل مع الحبيب.الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج للكثير من الاهتمام والاعتناء ، فعليك ان تخضع لعدد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن ستتخطى مرحلة صعبة للغاية تتعرض لها منذ فترة حيث كان القلق و اليأس يلازماك ، إلا أن الايام المقبلة ستكون فى افضل حال .>لمواليد برج الميزان ان تعيش فى هدوء تام بالصعيد المهنى ، فلا تتردد أن تصبح أكثر تكيفا مع الأجواء المحيطة و مع زملائك ، فأنت تمتلك شخصية جذابة و قادر على التعاون مع الكثيرين .حياتك العاطفية تسير بخطى مستقرة ، أن تعمل بشكل دائم على احتواء شريكك و لا تأخذوا خطوات للوراء فالعلاقة تحتاج المزيد من الدعم .لمواليد برج الميزان يتمتعون بصحة جيدة إلا أنهم يهملوا دائما العادات الصحية و الغذائية السليمة ، فعليكم بإتباعها و الاهتمام بتطبيقها .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنك فى حاجة للتجديد ربما تسافر لمكان هادئ، أو الخروج مع عدد من اصدقائك المقربين لكسر حالة الروتين التى تعيشها.>اليوم مثالى للقيام بمشروع تجارى جديد. كنت فكرت فى هذه الفكرة لبعض الوقت حتى الآن، وليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالى لتنفيذ ذلك. والفرص الجديدة تأتى لتطرق على الباب، وكلها تقريبا سوف تكون حقيقية.هناك احتمال قوى بأن شخص ثالث يحاول التدخل فى علاقتك بنوايا شريرة. هذا الشخص على الارجح واحد موثوق به وشخص كنت تعتمد عليه. لذلك، لا تأخذ أى معلومات عن شريك حياتك مع جرعة صحية من التشكك. قد يكون الهدف من الغيرة والخداع لشريك حياتك.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو كل ما هو مطلوب منك عقلك فى حالة تأهب جدا ونشط للغاية لكن كن حذرا فى الأنشطة اليومية، قد تواجه حوادث غير متوقعة لكنها ستكون طفيفة فى الطبيعة.قلبك يحدثك بأن أشياء سيئة قريبة منك وأنك بحاجة للحذر والانتباه افعل ذلك واتبع قلبك واستمع لما يمليه عليك من نصائح وكن حذرًا قدر الإمكان.>أنت من الشخصيات التى تخجل من طلب حقوقها المهنية وما يترتب عليها من حقوق مادية ومعنوية، حاول أن تثبت أنك جدير بالمهام الجديدة التى كلفت بها فأعمل باجتهاد و تركيز لينل مجهودك تقدير من حولك فأجعل خطواتك سريعة وثابتة فى الصعيد المهنى.كلماتك وحدها القادرة على إنقاذ موقفك، تتحدث عن مشاعرك لكنك لا تملك القدرة و الجرأة للتعبير عنها، ثم تندهش من ركود العلاقة وعدم وجود خطوات جديدة فيها، حاول أن تكسر عجز لسانك فالشريك يهتم بكل تفاصيل حياتك فعليك الحفاظ على العلاقة فى اطار هادئ بعيد عن العصبية و التوتر فالعلاقة تسير بشكل مستقر وممتاز.حالتك الصحية غير مستقرة فأنت مصاب بوعكة صحية خفيفة قد تعيقك عن تنفيذ عدد من المشروعات التى أعددت لها من فترة كبيرة، وتذهب إلى أماكن تستجم فيه وتتغير حالتك النفسية والصحية إلى الأفضل.اسعى أن تستجيب لآراء من حولك و تأخذ بنصيحتهم فمن الممكن ان تضيف لك الكثير ، و عليك التواجد فى أمانك مريحة للأعصاب يساعده كثيراً على التخلص من الضغط العصبى.>سوف يكافأ جهودكم بسخاء إذا حاولت العمل بالحد الأقصى من قدرتك. لذلك ركز على عملك وتحمل المسؤولية مهما بدت لك ثقيلة فالنتيجة تستحق هذا المجهود.اليوم مثالى لقضاء وقت ممتع مع عائلتك وتقوم ببعض الالتزامات العائلية المهمة الآن. خذ أطفالك إلى لعبة أو زيارة مكان مفضل لديهم. يمكنك أيضا قضاء بعض الوقت مع الأهل والأشقاء المساء هو مناسبة خاصة للرومانسية.سيبدأ اليوم فى صحة جيدة. تأكد من استغلال الساعات الأولى من صباح اليوم للأنشطة الجسدية، لديك شكاوى صحية بسيطة، خاصة من الأسنان، التى قد تزعجك جدًا فى المساء. من أجل تجنب هذا، ابحث عن بعض العلاجات المنزلية شعبية.تستطيع تكوين صداقات جديدة اليوم والشروع فى علاقات جديدة!. حافظ على ايمانك بنفسك كما كنت تفعل دائما. هذا سوف يساعدك على الوصول إلى كل هدف كنت متحمسا له. الوقت مثالى أيضًا لوضع خطط للمستقبل.>اموالك تظهر نموا مطردا ومن المرجح أن يتواصل تحسن الوضع اليوم، لكن قد تشعر بأن ظروف خارجة عن إرادتك تؤثر على إنتاجيتك وقدرتك على العمل. لكن المخاوف الخاصة بك لا اساس لها. حتى رؤسائك يفهمون ويتعاطفون مع حالتك وأنت من المحتمل أن تحصل على الكثير من الدعم فى العمل.تستطيع أن تقرر لإظهار الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لفتة رومانسية قد كنت تخطط لحفلة مفاجئة لتكريم إنجازات شريك حياتك. ولكن عقبات صغيرة قد تتطور وتقف أمام الخطط الخاصة بك، ولكن هذا سيترك شريك حياتك فى شك فى التزامك معه.وهناك احتمالات كبيرة بأنك سوف تتأثر نوعا بأحد أنواع الحمى. وربما هو حمى فيروسية، ولكن سيكون من الحكمة الحصول على عناية طبية فورية. واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تجنبه.من المتوقع أن تكون فى مزاج هادئ اليوم بشكل خاص، لا مشكلة يمكنها زعزعة هدوئك وازالة الابتسامة من على وجهك وهذا يجعلك قادرا على ان تلعب بنجاح دور الوسيط فى أى نزاع اليوم.>يداهمك شعور بالملل يؤثر عليك سلبًا اليوم ولكن هذه مجرد مرحلة عابرة فحاول أن تكون لطيفًا ومتواضعًا مع الآخرين، وعليك أن تصبر وستتلقى مكافأة فى العمل بسبب اجتهادك، وتترشح لترقية كبيرة أو تولى مسئولية مشروع جديدتريد أن تكون رومانسيًا وخططت لقضاء وقت خاص مع شريك حياتك اليوم ولكن ستفترق عن حبيبك بسبب اختلاف وجهة نظرهما على قضية وتحتد بينكما المناقشة وستفتعل مشكلة بينكما.ستتعرض لبعض المشاكل فى التنفس، فقد تضطر إلى طلب الرعاية الطبية واستشر طبيبك الخاص إذا ما اشتد عليك المرض، وهذا قد يسبب لك بعض التوتر.يوم جميل على مستوى العمل وسيئ على مستوى الصحة، تجنب الحسد والغرور حتى تمر من هذه المرحلة بسلام، وستكون قادرًا على إنهاء أى مشروع لأنك بحاجة ماسة للتركيز.>سوف تتلقى عروض للعمل مع شركات اجنبية وتسعى لتحقيق حلمك والعمل بالخارج ، ولكن قد تواجه مشاكل فى الوثائق والاوراق المتطلبة فى السفر ، ولكن هذه القضايا سوف تحصل على حل فى أى وقت ، وستحقق أرباح مادية كبيرة خلال الفترة المقبلة.هناك فرصة للحصول على بعض المتع الحقيقية مع أحد الأشخاص المضحكين المقربين إلى قلبك، و يجب عليك اختيار مثل هذا الشخص أن يكون توأم روحك كن واقعيا و معقولا، إذا كنت غير راض عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك .من الضرورى ان تناول بعض التمارين الرياضية المكثفة مثل رفع الأوزان وذلك لحاجتك البدنية لمثل هذه التمرينات، وهذه العملية تساعدك أيضا فى رؤية عقلك والمشاعر بشكل واضح و يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة أو مهنة .انت صاحب عقل منطقى ولسان مهذب ولكنك ستعانى اليوم من عدم قدرة على التحمل عكس طبيعتك، وستواجه تجربة جديدة ستعلمك كثرا من الدروس التى ستشبع ذاتك، وتساعدك فى وقت لاحق بسهولة على تحقيق قدر كبير من الثقة والنجاح فى كل المجالات سواء المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية.>يجب ان تتوقف عن الصوت العالى والعصبية فى عملك لأن هذه الصفات ربما توقعك فى مشاكل أنت فى غنى عنها، لذلك حاول ان تكون أكثر هدوءاً وتوقف عن النصائح الدائمة والتنظير.تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.الضغط على أعصابك كثيراص يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع و خلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الجدى من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك ، قد تكون على فى المقدمة فى أى اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية ، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك ، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك ان تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة .قد تجد بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك و توجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل ، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات على العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك، اعط شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك ، و هذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما.عليك الاهتمام بصحتك بقدر كبير وتأخذ قسط كافى من الراحة لكى تستعيد حيويتك و صفاء ذهنك، لا تتعامل باندفاع وعصبية حتى تصبح فى حالة نفسية جيدة.يتوقع علماء الابراج والفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ على حياتك بشكل عام، وعليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك.>اموال كثيرة ستدق على أبوابك، لذلك لا مانع من الدخول فى بعض المشاريع التى طالما أجلتها خوفاً من الخسارة.بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.

برج الدلو على الصعيد المهني:

>مبالغ مالية كبرى ستحصى من اكثر مكتساباتك فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للقلق بشأن مستقبلك العملى فالنجاح وتحقيق الطموح سيحالفك فى كل خطواتك.

على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية ، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك .سوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة ، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستاخذ وقت كافى للعودة .عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب .