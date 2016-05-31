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عبد المنعم عمارة يروي: ضحينا باتحاد الكرة حتى لا يهبط الزمالك للدرجة الرابعة

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عبد المنعم عمارة يروي: ضحينا باتحاد الكرة حتى لا يهبط الزمالك للدرجة الرابعة عبد المنعم عمارة يروي: ضحينا باتحاد الكرة حتى لا يهبط الزمالك للدرجة الرابعة

عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الإعلى للشباب والرياضة في تسعينات القرن الماضي روى قصة مثيرة كادت أن تنتهي بهبوط الزمالك لدوري الدرجة الرابعة.

فقد انسحب الزمالك من الدوري عام 1999 بعد أقصر مباراة قمة في التاريخ والتي استمرت لمدة خمس دقائق فقط حتى قرر فاروق جعفر المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت الانسحاب من اللقاء عقب حصول لاعبه أيمن عبد العزيز على بطاقة حمراء.

كل ما يلي على لسان عبد المنعم عمارة في تصريحات لقناة الحياة.

"عام 1999 أصدر مجلس إدارة الزمالك قرارا بالانسحاب من الدوري عقب لقاء الأهلي المثير للجدل، وكان مرتضى منصور وقتها وكيلا للنادي".

"الأمر كان جديا وليس مجرد كلام مثل ما يحدث الآن، مما يعني هبوط الزمالك لدوري الدرجة الرابعة حسب اللائحة".

"أجرينا عدة محاولات مع مجلس إدارة الزمالك دون جدوى، مما أجبر المجلس الأعلى للشباب والرياضة على قرار حل نادي الزمالك وهبوطه للدرجة الرابعة".

"تحدثت مع كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وقتها وأخبرته بأننا قررنا حل مجلس الزمالك وهبوطه للدرجة الرابعة، لكنه طلب مني حل اتحاد الكرة عوضا عن ذلك".

"في البداية تجادلت مع الجنزوري حول الطلب خوفا من عقوبات الاتحاد الدولي بسبب التدخل الحكومي، لكن في النهاية (ظبطتها) ووجدت الحل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وتم التضحية باتحاد الكرة بدلا من هبوط الزمالك للدرجة الرابعة".

شاهد التصريحات بداية من الدقيقة 18

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