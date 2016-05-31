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بالفيديو.. سعد الهلالى لـ"خالد صلاح": ختان الإناث حرام وغير وارد بالقرآن أو السنة

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بالفيديو.. سعد الهلالى لـ"خالد صلاح": ختان الإناث حرام وغير وارد بالقرآن أو السنة بالفيديو.. سعد الهلالى لـ"خالد صلاح": ختان الإناث حرام وغير وارد بالقرآن أو السنة
أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن ختان الإناث حرام، وغير وارد فى القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، لكنه موجود بكتب الفقه، وكل المذاهب أقرت بمشروعية الختان للإناث ولا يمكن إنكار ذلك.

وقال "الهلالى" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الفقهاء المعاصرين اجتمعوا عام 2008 ورأوا أن ختان الأنثى محرم، ولهذا أخذ القانون المصرى بهذا وجرم عمليات الختان والمسألة منتهية، مضيفاً أن كل المذاهب، كالحنفى والشافعى والحنبلى، حتى مذاهب الشيعة ، تجيز الختان، مما يدل على أن المسألة ليست سهلة، ومواجهة هذا الفكر ليس سهلاً.

وأوضح أن الختان كان عادة عند أهل المدينة، مضيفاً: "الفقه فقه بشرى وليس حكم دينى سماوى، ولا يصح أن يسرى الرأى الفقهى، لأنه يضر بالإنسانية..الرسول عاش 13 سنة بمكة ولم يكن هناك شيء اسمه ختان قبل أن يذهب للمدينة".


>سعد الهلالى لـ"خالد صلاح": ختان الإناث حرام... by youm7


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