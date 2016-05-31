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رئيس "تنمية سيناء": نفاوض الصندوق السعودى لتقليل فترة صرف قرض 1.5 مليار جنيه

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رئيس "تنمية سيناء": نفاوض الصندوق السعودى لتقليل فترة صرف قرض 1.5 مليار جنيه رئيس "تنمية سيناء": نفاوض الصندوق السعودى لتقليل فترة صرف قرض 1.5 مليار جنيه
كشف اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء، أن هناك مفاوضات مع الصندوق السعودى لتخفيض فترة صرف القرض المتفق عليه للتنمية فى سيناء والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار لتنمية مدن سيناء من 5 سنوات إلى ما بين 2 و3 سنوات.

وقال رشوان فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر جمعية مستثمرى نويبع طابا اليوم، إن اجمالى ما تم صرفه من الميزانية المخصصة للتنمية فى سيناء بلغ 60?‏ من اجمالى المخصص للعام المالى 2015/ 2016 والبالغ 3.4 مليار جنيه "اى ما يوازى 2.4 مليار جنيه.

وأضاف رشوان، أن الجهاز معنى بكافة المشروعات التى تنفذ فى شبه جزيرة سيناء، موضحا ان الجهاز ليس له دور تنفيذى ولكنه معنى بكافة المشروعات التى تنفذ بالمنطقة.

رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء لـ"اليوم السابع": الدولة جادة فى تعمير وتنمية المنطقة.. 900 مواطن من الأهالى تملكوا منازلهم وننتظر تقديم المزيد.. و"أبناء أرض الفيروز" يتحملون ضريبة التخلص من الإرهاب

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