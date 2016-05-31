محافظ كفر الشيخ: فتح باب التظلمات فى مسابقة شركة المياه بمقر أفرعها بالمدن

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال تصريح له، مساء اليوم الاثنين، أنه قرر فتح باب التظلمات فى مسابقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، لمدة شهر، ومراجعتها وعرض نتيجة التظلمات عليه قبل إعلانها.

وأضاف المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بأنه سيتم استقبال جميع التظلمات بمقر الشركة بمراكز المحافظة العشرة وسيتم مراجعتها بكل دقة من خلال لجنة من المحافظة والشركة القابضة بالقاهرة وشركة المياه والمستشار القانونى وسيتم عرض نتائج فحص التظلمات على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ثم يتم إعلانها على موقع الشركة.

جاء ذلك عقب تلقى المحافظ عدد من الشكاوى التى وردت للمحافظ بأحقية عدد من المتسابقين دون غيرهم بالالتحاق بالوظائف التى تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية "السائقين، العمالة العادية، ودبلومات المدارس الصناعية، وأجريت اختبارات فى منتصف شهر يناير الماضى وانتهت فى فبراير 2016م، بحضور مسئول من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، ولجان من شركة مياه السرب والصرف الصحى بكفر الشيخ ومن ديوان المحافظة والمستشار القانونى للشركة.

- وبقية المراكز الأسبوع المقبل.. انتهاء مقابلات شغل وظائف "فنى وعامل" بشركة مياه فوه بكفر الشيخ

>