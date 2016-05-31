محافظة أسوان تخصص يوما للاحتفال بعامل النظافة

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن أنه سيتم تخصيص يوم للاحتفال بعامل النظافة لتعريف المواطنين بقيمة هؤلاء العمال ودورهم فى خلق بيئة نظيفة، على أن يتواكب هذا اليوم مع وضع تمثال لعامل النظافة فى أحد الميادين، والذى ستقوم بتنفيذه إحدى المؤسسات على نفقتها الخاصة بالتعاون مع الفنانين التشكيليين، حيث سيتم تكريم العاملين المتميزين معنويا وماديا فى قطاع النظافة .

جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع الذى عقده اللواء مجدى حجازى مع مجموعات الكوادر الشبابية، التى تضم مجموعة المحاكاة للمجلس المحلى، وأيضا التنمية البشرية بإجمالى 75 شابا وفتاة بحضور رؤساء المراكز والمدن .

وأكد اللواء مجدى حجازى، على أنه سيتم إصدار قرار قريباً يسمح للوحدات المحلية برفع أى تراكمات لمخلفات مبانى أو تجهيزات خاصة بالمنازل بناءً على رغبة وطلب المواطن المسبق مقابل دفع رسوم سيتم تحديدها ثم تحصيلها بمعرفة الوحدة للاستفادة من هذه المبالغ والعوائد المالية فى القيام بأعمال رفع كفاءة المعدات وصيانة السيارات بالحملة الميكانيكية الخاصة بالوحدة المحلية .

بجانب صرف مكافآت للعاملين فى هذا المجال، وهو الذى سيساهم بدوره فى منع تحرير أى محاضر للمواطنين فى حالة قيامهم بتشوين أى تراكمات والقضاء على أى إشغالات بالطريق العام .

وخلال اللقاء الشبابى الموسع استمع مجدى حجازى لعرض شامل من الشباب عن ما تم رصده من أعمال النظافة بمراكز المحافظة الخمس، وأيضاً مقترحاتهم ورؤيتهم فى القضاء على هذه المشكلة

ووجه حجازى رؤساء المراكز والمدن بتجهيز كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمشروع النظافة من معدات وعمال أو غير ذلك عقب قيام إحدى الطبيبات الشابات من مجموعة التنمية البشرية بتقديم مقترح لدراسة متكاملة تتضمن تصور شامل عن المشكلات ووضع الحلول المطلوبة لها، على أن يتم بالتوازى تنظيم ورش عمل لفريق التنمية البشرية يتم فيه الاستعانة بمجموعة المحاكاة الشبابية .

فيما تقوم المحافظة بتوفير مكان انعقاد ورشة العمل بقاعة عروس النيل، وفى الوقت نفسه يتم تنظيم حملة إعلامية بمختلف وسائل الإعلام، لتفعيل كل أوجه التوعية لسلوكيات المواطنين وتحفيزهم لتنفيذ أعمال النظافة، وذلك بهدف تحسين أسلوب التنفيذ فى هذه المنظومة والوصول إلى الرضا التام فيما يتعلق بموضوع النظافة بشكل عام .

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تشكيل لجنة من المختصين ورؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لدراسة موقف الجمعيات الأهلية التى تعمل حالياً فى مجال النظافة للتأكد من جديتها.

ووجه محافظ أسوان مدير عام الصحة بالبدء فى تنفيذ المقترح الذى تقدمت به إحدى مؤسسات التنمية من خلال قيامها بتدريب عمال النظافة مجانا، وخاصة فى المستشفيات على كيفية القيام بأعمال الفصل بين المخلفات الطبية وأى مخلفات أخرى ناتجة من 22 مستشفى و65 مركزا طبيا و623 عيادات خاصة على مستوى المحافظة .

وفى نفس الوقت يتم عمل حصر لعمال النظافة على مستوى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، لتلقيهم هذه الدورة التدريبية التى سيتم تنفيذها على مدار 3 أيام بما لا يعوق سير العمل .

وقد شهد لقاء اللواء مجدى حجازى مع المجموعات الشبابية إشادة من بعض أعضاء مجموعة المحاكاة بالجهود التى تبذل من قبل المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للقيام بتنفيذ تكليفات المحافظ لرفع تجمعات القمامة المتراكمة منذ سنوات فى بعض المناطق بدراو سواء على شريط السكة الحديد أو بشوارع مختلفة وهو ما تم تنفيذه على الوجه الأكمل.

فيما وعد حجازى بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لدراسة إنشاء مزلقان بمنطقة الحجز بحرى بإدفو لتسهيل دخول سيارات النظافة أو غيرها، وخاصة أن هذا المزلقان سيخدم 4 نجوع تابعين لمنطقة الحجز .

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