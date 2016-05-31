صحة الشرقية: تقسيم المحافظة لـ 5 مناطق لإدارة مستشفيات كل منطقة

عقد الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بحضور فريق من المديرية مكون من مدير عام الطب العلاجى ومدير عام الطب الوقائى، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الجودة، ومدير التموين الدوائى، ومدير المعامل، ومسئول العنايات المركزة، وبعض الأطباء بالمديرية، اليوم الاثنين،>وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرى المستشفيات السابقين لما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم السابقة بعد أن تم تغييرهم الأسبوع الماضى.

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من بنود الاجتماع السابق، وتوفير التجهيزات الخاصة بسكن الأطباء خلال الفترة الحالية مؤقتاً، من خلال استخدام التجهيزات غير المفعلة بالوحدات أو موجودة بالمخازن وغير مستخدمة، وعمل بروتوكول للعنايات المركزة والحضانات لوضع نظام عمل موحد بالمحافظة يتفق مع قواعد وسياسات مكافحة العدوي والجودة .

كما ناقش الاجتماع الاهتمام بدقة المعلومات المرسلة للمديرية وللوزارة من إحصائيات ومؤشرات للأداء ونسب الإشغال بالمستشفيات ومتابعتها من خلال مدير المستشفى فى حال الزيادة أو النقص عن الأعوام السابقة، وتأكيد وكيل الوزارة على أهمية المرور المسائى لمدير المستشفى أكثر من المرور الصباحى، والتأكيد على وضع جداول منفصلة لأطباء العناية المركزة وأطباء الطوارئ والاستقبال وعدم تكليف أى منهم بالعمل فى أى قسم آخر، وإمكانية عمل جلسات ترفيهية واجتماعية لمرضى الغسيل الكلوى أثناء فترة الغسيل عن طريق فريق من الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، وفى حال دخول مريض أو جثة للمستشفى مجهولة الهوية، يتم أولاً أخذ صورة له وكتابة أى علامات مميزة به، والملابس التى يرتديها، بالإضافة إلى الإصابات الموجودة بالحالة، وعمل صيانة دورية لأجهزة قياس غازات الدم ABG وتوفير الكيتسات الخاصة بها بجميع المستشفيات التى بها عنايات وحضانات بها أجهزة تنفس صناعى.

وشمل النقاش، العمل على إنشاء مجمع للمحارق بالخطارة بعيداً عن الكتلة السكنية، حفاظاً على المواطنين ووضع خطط للتعامل مع الحرائق وطرق الإخلاء، والتأكد من توافر وسائل الإطفاء وفقاً لخطة الدفاع المدنى وتنظيم الدخول والخروج مع التأكد من تدريب العاملين بالمستشفى، ووضع جداول لمسئولى الدفاع المدنى للعمل خلال الـ24 ساعة وضرورة اتباع أساليب السلامة والصحة المهنية أثناء العمل بالمستشفى.

وأكد وكيل الوزارة على إنشاء موقع إلكترونى على الإنترنت خاص بمديرية الشئون الصحية بالشرقية استرشادى، وسيكون الفريد من نوعه بإقليم القناة، إذ سيقوم بالتواصل مع المرضى والأطباء الاستشاريين والأخصائيين للاستفسار عن الأمراض والأدوية التى يحتاجون إليها دون الاحتياج لذهابهم للأطباء بالمستشفى أو العيادات الخارجية، كما أكد وكيل الوزارة على إنشاء مجلة علمية دورية باسم المديرية تقوم بالتوعية الصحية بالمحافظة، وكذلك عمل كتيب توضيحى للوحدات الصحية بالمحافظة لبيان نشاط الوحدة والخدمات المقدمة بكل منها.

كما أكد وكيل الوزارة على تغيير الأطباء والعاملين بالقمسيون الفرعى بالمستشفيات بصفة مستمرة شهرياً حرصاً على جودة العمل ومنعاً للشكاوى المتكررة من المواطنين والتأكيد على الاجتماع الصباحى لمدير المستشفى مع الفريق المساعد له وضرورة المتابعة اليومية والصباحية لبعض المؤشرات (كضغوط الأكسجين – عدد العمليات – نسب الكيتسات بالمستشفى – غياب الأطباء).

كما أكد وكيل الوزارة على أنه سيتم تقسيم القطاع الصحى بالمحافظة إلى 5 مناطق كل منطقة سيتم تعيين مساعد لوكيل الوزارة لإدارة هذه المنطقة وتوفير الاحتياجات الخاصة بها بصفة عاجلة وشدد وكيل الوزارة على مديرى المستشفيات بضرورة تنفيذ بنود هذا الاجتماع بالمستشفى اعتباراً من اليوم التالى مع إرسال تقرير بالتنفيذ للمديرية، وفى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن ترشيح أفضل مستشفى لهذا الشهر والتى كانت مستشفى الحسينية المركزى، وذلك بناء على تقييم المديرية خلال الشهر.

وتم تسليم درع المديرية لمدير المستشفى الدكتور محمد عبد الله، الذى أعرب عن سعادته بهذا التقدير ووعد وكيل الوزارة بأنه سيقوم بإعطاء المزيد والمزيد من مجهودات لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى بمستشفى الحسينية خلال المرحلة القادمة.

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