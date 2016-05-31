"صحة شمال سيناء" تكرم المتميزين فى حملة الحصبة الألمانية

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها أنه فى إطار الاحتفال وتكريم المتميزين، أقيم اليوم الاثنين، حفل تكريم المتميزين بالحملة القومية ضد الحصبة الألمانية، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، على مستوى الإدارة الصحية بالعريش ووحداتها الصحية.

وحضر حفل التكريم الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة، والدكتور رمضان توفيق إسحاق وكيل المديرية والمدير الوقائى، والدكتورة انتصار سرى مدير الرعاية الاساسية، والدكتور أشرف عبد الجواد محمد مدير الإدارة الصحية، وشمل التكريم قيادات العمل الوقائى بالمديرية والإدارة بالعريش والوحدات الصحية .

تطعيم 74% من المستهدف فى حملة الحصبة بشمال سيناء

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