أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة شمال سيناء" تكرم المتميزين فى حملة الحصبة الألمانية

Google+ Print
"صحة شمال سيناء" تكرم المتميزين فى حملة الحصبة الألمانية "صحة شمال سيناء" تكرم المتميزين فى حملة الحصبة الألمانية
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها أنه فى إطار الاحتفال وتكريم المتميزين، أقيم اليوم الاثنين، حفل تكريم المتميزين بالحملة القومية ضد الحصبة الألمانية، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، على مستوى الإدارة الصحية بالعريش ووحداتها الصحية.

وحضر حفل التكريم الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة، والدكتور رمضان توفيق إسحاق وكيل المديرية والمدير الوقائى، والدكتورة انتصار سرى مدير الرعاية الاساسية، والدكتور أشرف عبد الجواد محمد مدير الإدارة الصحية، وشمل التكريم قيادات العمل الوقائى بالمديرية والإدارة بالعريش والوحدات الصحية .

تطعيم 74% من المستهدف فى حملة الحصبة بشمال سيناء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365