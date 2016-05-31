طيران العراق والتحالف الدولى يقصف داعش فى الصقلاوية غربى الفلوجة

قصف طيران الجيش العراقى مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة الصقلاوية شال غربى الفلوجة، مما أسفر عن تدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وثلاث مواقع للإرهابيين.. كما قتل طيران التحالف الدولى 8 إرهابيين وجرح 20 آخرين ودمر ثلاث سيارات مزودة بأسلحة رشاشة ومركبة عسكرية مفخخة بالصقلاوية.

ولفت قائد طيران الجيش الفريق أول حامد المالكى إلى أنه تم تطويق مدينة الفلوجة شرقى الأنبار من كافة المحاور وبإسناد جوى كبد داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات حيث تم تدمير عدد كبير من السيارات المفخخة.

وقال الماكي، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن طيران الجيش نفذ 240 طلعة جوية قتالية و320 طلعة عامة لكل قواطع العمليات، وبمشاركة الطائرات بدون طيار من طراز ####(CH4)#### وطائرات صائد الليل الروسية المروحية طراز####(MI 28 )#### وطائرات ####(MI35)#### وطائرات ####(BELL)#### الأمريكية.

على صعيد آخر، كشف مصدر طبى داخل مدينة الفلوجة اليوم عن قيام تنيظم داعش بتصفية عناصره المصابين فى المعارك مع القوات العراقية بواسطة "حقن سامة".. وقال المصدر الطبى إن داعش عمد إلى قتل ثمانية من عناصره المصابين بمستشفى مدينة الفلوجة، عن طريق حقنهم بمادة "كلوريد البوتاسيوم" والتى تؤدى الى توقف القلب.